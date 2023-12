Universitäten als Problemlöser

In Los Angeles ist alles larger than life – kein Wunder bei einer Stadt, die mehr Einwohner als Österreich hat. Anfang Oktober fand dort ein Arbeitsbesuch des österreichischen Wissenschaftsministers statt. Stationen waren insbesondere das Getty Research Institute, das Jet Propulsion Lab von Caltech und NASA, die private University of Southern California (USC) und die öffentliche UCLA, lauter Institutionen von globalem Format.

Das dreischichtige kalifornische Universitätssystem, 1960 von Clark Kerr konzipiert, ist bis heute eines der erfolgreichsten der Welt und verbindet – beginnend bei den Community Colleges – Durchlässigkeit mit absoluten Spitzenleistungen. Dort lässt es sich von den Besten lernen.

Österreich ist nicht Kalifornien. Die USA sind ein Niedrigsteuerland, und Spitzenuniversitäten werden auch aus privaten Zuwendungen und astronomischen Studiengebühren, die die Absolventen oft lebenslang abtragen müssen, dotiert. Österreichs Universitäten sind hingegen wie die meisten in Europa überwiegend öffentlich finanziert. Auch wenn wir von den Besten der Besten in den globalen Rankings ein Stück entfernt sind, erweist sich unser System als durchaus wettbewerbsfähig. Jüngst waren, im europäischen Maßstab, bemerkenswerte Forschungserfolge zu feiern, die für einen guten Entwicklungspfad bürgen: gleich zwei Nobelpreise mit engem Österreichbezug 2022 und 2023, 19 von europaweit 400 Starting Grants des European Research Council ERC im September, und nun 15 von 308 ERC Consolidator Grants Ende November. Wissenschafterinnen und Wissenschafter an österreichischen Universitäten und Forschungseinrichtungen spielen ganz vorne in der europäischen Champions League mit.