Trifft uns die Krise am Roten Meer bei dem Weihnachtseinkäufen?

Die Huthi-Blockade hat die Transportkosten stark erhöht, was sich im Drewy World Container Index (WCI) widerspiegelt. Mit Blick auf das nahende Weihnachtsgeschäft – die umsatzstärkste Zeit des Jahres – wächst bei vielen die Sorge vor steigenden Preisen im Einzelhandel. Eine Studie der Rabobank gibt jedoch Entwarnung: Selbst bei einem ganzen Jahr Blockade wird für die Eurozone lediglich ein Preisanstieg von etwa 0,5 Prozent prognostiziert. Im ungünstigsten Fall rechnen die Experten mit einem Anstieg von 1,8 Prozent.

Angesichts der drastischen Umwege, die der Konflikt mit sich bringt, ist diese Prognose erstaunlich. Die Umfahrung des Kaps der Guten Hoffnung verlängert die Route der Handelsschiffe um 6.400 Kilometer, was pro Fahrt mindestens eine halbe Million Dollar mehr an Treibstoff- und Versicherungskosten verursacht. Dadurch verzögert sich die Transportzeit von Schanghai nach Rotterdam um bis zu zwölf Tage, was zunächst zu einer Containerknappheit führte.