Superreiche fahren die Welt an die Wand ...

Vor wenigen Wochen haben wir das globale 2-Grad-Limit durchbrochen. Der CO₂-Ausstoß wird 2023 so hoch wie noch nie sein. Wir sind von einer klimaneutralen Welt so weit entfernt wie die ÖVP von einer skandalfreien Kalenderwoche: theoretisch möglich, praktisch ausgeschlossen. Wer kleine Kinder hat, muss damit rechnen, dass sie einmal in einer um 3 Grad heißeren Welt leben werden. Klingt harmlos, bedeutet aber: Wesentliche Teile der Erde sind dann unbewohnbar, Hungerkatastrophen und Wasserknappheit an der Tagesordnung, Millionen Menschen auf der Flucht. Die Erde als Lebensraum zerstört.

Man könnte meinen, eine Weltklimakonferenz handelt bei diesem Ausblick schnell und entschlossen. Das Gegenteil ist der Fall. Selbst wenn alle Zusagen der Länder umgesetzt werden, senkt das die Treibhausgase nicht schnell genug. Damit wir die 1,5-Grad-Grenze nicht sprengen, müsste laut Internationaler Energieagentur mehr als dreimal so viel eingespart werden. Wen verwundert das bei einer Klimakonferenz auf Einladung eines der weltweit größten Ölförderer? Ein Drittel der Wirtschaftsleistung in den Emiraten geht auf Öl- und Gasexporte zurück. Der Präsident der COP28, Chef des staatlichen Ölkonzerns, behauptete bei der Konferenz, es gäbe keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass ein Ausstieg aus Öl notwendig sei.