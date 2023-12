Stressige Weihnachtszeit für viele Frauen

Für viele Frauen begann die Adventzeit nicht mit stimmungsvollen Märkten und gemütlichem Beisammensein, sondern mit einer unsichtbaren Last, die sich bereits Ende November auf ihre Schultern legte. Die sogenannte „stille Weihnachtszeit“ ist für viele Frauen eher ein Stressfaktor, der sich in unzähligen Aufgaben manifestiert: Weihnachtsdekoration besorgen, Adventkranz schmücken, Adventkalender füllen – und das ist erst der Anfang. Danach folgen der Nikolausbesuch, Weihnachtsfeiern am Arbeitsplatz, im Kindergarten oder in der Schule, das Putzen und Backen zu Hause, begleitet von einer endlosen To-do-Liste. Unterm Christbaum sollen schließlich ausreichend Geschenke liegen und auf dem Tisch soll ein schmackhafter Weihnachtsbraten stehen.

Besonders deutlich wird die Unsichtbarkeit dieser Belastung in Partnerschaften, in denen diese Aufgaben stillschweigend zur Frauensache erklärt werden. Putzen, die Schwiegermutter vom Bahnhof abholen, das Weihnachtsessen einkaufen und kochen – all das gilt als selbstverständlich und gerade zu Weihnachten wird die unsichtbare Arbeit der Frauen besonders deutlich. Frauen bewältigen dieses Familienmanagement oft neben ihren beruflichen Verpflichtungen.

Neben dem emotionalen Stress sind finanzielle Sorgen für viele Frauen ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Die Teuerung trifft Frauen, die oft in schlechter bezahlten Branchen arbeiten, besonders hart. Kinderarmut wird so zu einem Frauenproblem, insbesondere für Alleinerziehende, die mit finanziellen Engpässen und dem Druck, ein gelungenes Fest zu organisieren, konfrontiert sind.