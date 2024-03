Salzburg: Weitere Debakel für Regierende im Anmarsch?

Mit etwas Abstand zur Salzburg-Wahl ist für mich ein Trend am auffälligsten und bundesweit am relevantesten: die Wahrscheinlichkeit weiterer Debakel für die Regierenden ist extrem hoch, unabhängig von der Couleur. Die wechselweisen Warnungen vor „links-extremen Kommunisten“ oder „rechts-extremen Faschisten“ schrecken nicht mehr ab, sondern verstärken das Frust-Wählen noch.

Das muss eine Warnung fürs ganze Politiksystem sein, besonders für Regierende. Wer viele Stimmen zu verteidigen hat, kann auch viele verlieren. Die Ergebnisse in bürgerlichen Sprengeln der Stadt Salzburg zeigen, dass Links-Rechts-Schemata oft außer Kraft gesetzt sind: Die KPÖ hat besonders bei bürgerlichen und einkommensstarken Wählerinnen und Wählern gepunktet. Wie zuletzt in Graz. In der Steiermark waren die Umfragen bisher schon ungünstig für die ÖVP, warum sollte sich nach Salzburg etwas am Trend ändern? Aber auch auf die roten Landeskaiser im Burgenland und in Wien kommen harten Zeiten zu, beide SPÖ-Landesparteien haben viele Stimmen zu verteidigen. In Wien wird es mit KPÖ/LINKS und Bierpartei sogar zwei Alternativen im linken Spektrum geben – da erscheinen Umfragen von 37 % sogar noch sehr optimistisch. Spannend ist, dass traditionelle (Oppositions-)Parteien wie die Grünen oder die Neos, in Wien auch die ÖVP, praktisch nicht von dieser Stimmung profitieren können.