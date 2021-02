Schweigen kann Recht brechen

Heute vor 10 Jahren ist das „Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern“ in Kraft getreten. Gibt es einen Festakt? Werden Reden gehalten? Ist es der Startschuss für die „Evaluierung des Grundrechtsschutzes im BVG Kinderrechte“ wie im Regierungsprogramm angekündigt? Nein. Dieser Teil der österreichischen Verfassung wird nicht beachtet.

Nicht von der Regierung, nicht vom Parlament, und genau deswegen auch nicht in der Rechtsprechung. Es gibt kaum Judikatur zum Thema Kinderrechte.

Kinderrechte in der Verfassung? Was soll das denn schon sein, juristisch gefragt? In Österreich haben wir mit Karoline Edtstadler eine eigene Bundesministerin für Verfassung. Eine kinderrechtliche Spurensuche beim Festakt – ja, hier gab es einen Festakt! – „100 Jahre Bundesverfassungsgesetz“ am 1. 10. 2020 ergab folgenden Treffer: „Die österreichische Bundesverfassung hat unserer Republik als Wegekarte durch das Jahrhundert gedient“, betonte die Verfassungsministerin. Die österreichische Bundesverfassung sei zudem immer weiterentwickelt worden und vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels gewachsen. Dies betreffe etwa die Rolle der Frau, die Vorstellung von Familie oder die Kodifikation der Kinderrechte im Jahr 2011. Hier wurden die Kinderrechte in der Verfassung erwähnt.