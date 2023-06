Schutz für Frauen als Chefsache

Seit Ende Mai sind die Urteile gegen die drei jungen afghanischen Männer, die im Juni 2021 in Wien die 13-jährige Leonie vergewaltigt und getötet hatten, rechtskräftig: 19 bzw. 20 Jahre Haft und einmal lebenslänglich. Die Diskussionen nach der Tat glichen jenen nach anderen sexuellen Gewaltdelikten durch Asylwerber. Kulturelle Prägungen der Täter in extrem frauenverachtenden Herkunftsgesellschaften werden insbesondere in linken Kreisen gern relativiert, Kriegs- und Fluchttraumata, fehlende Zukunftsperspektiven und Diskriminierungserfahrungen hingegen zu wesentlichen Faktoren in der Ursachenanalyse erklärt.

Verlautbarungen wie „Auch bei uns gibt es Frauenverachtung und Gewalt“ sind Binsenweisheiten. Diese Pauschalisierungen tragen zur Vernebelung spezifischer Ursachen bei. Selbst angesichts statistisch belegter Überrepräsentation bestimmter Gruppen Asylsuchender bei Gewaltdelikten gegen Frauen werden sie gebetsmühlenartig wiederholt. Die Angst, Rassismus zu befördern, spielt dabei die vielleicht größte Rolle. Sie verleitet zu Wunschdenken und Relativierung von mit Migration einhergehenden Problemen.

Einen nüchternen und nicht verklärenden Blick auf kulturelle Prägungen und mitgebrachte Haltungen gegenüber Frauen zu werfen, ist für eine Analyse der gesellschaftlichen Folgen unabdingbar. Selbstverständlich ist Kultur nichts Statisches, aber das sollte nicht davon abhalten, den Status quo zur Kenntnis zu nehmen.