Schützen wir uns vor X-tremisten!

Zu Recht fürchten wir die Radikalisierung im Internet. Noch gefährlicher ist es, wenn sie Plattforminhaber betrifft.

Erstmals eröffnet die EU-Kommission ein Verfahren wegen „illegaler Inhalte“ auf Basis des Gesetzes über digitale Dienste, besser bekannt als Digital Services Act (DSA). Dass dies die Plattform X/Twitter betrifft, scheint angesichts der Übernahme durch Elon Musk durchaus passend: wieder einmal ist er Pionier.

Vor allem aber ist dieser Schritt gerechtfertigt. Seit der Übernahme von Twitter betreibt Musk systematisch die Abschaffung all jener zögerlich eingeführten Maßnahmen, die dort und anderswo im Social-Media-Universum Desinformation, Agitation, Propaganda und Hassrede eindämmen sollen.

Viele Jahre schon wird davor gewarnt, dass so viel diskursive Macht nicht in die Hände einiger weniger privater Unternehmen gehört: Information über öffentliche Belange – und die an sie anschließende gesellschaftliche und politische Debatte – sind die Nahrung einer Demokratie. Wer die ganze Zeit nur Mist zu sich nimmt, wird weder besonders gut leben noch besonders alt werden. Das ist es jedoch, was in unserer zunehmend digitalen Medienlandschaft seit geraumer Zeit passiert: Falschmeldungen, absichtliche Fehlinterpretationen, selektives Zitieren, Beschimpfungen und Bedrohungen dominieren einen beträchtlichen Teil des (sozial-)medialen Diskurses. Stets laut, aufgeregt, empört und von der eigenen Meinung hermetisch überzeugt! Es war hoch an der Zeit, darauf regulatorisch zu antworten und die Plattformen in die Pflicht zu nehmen.