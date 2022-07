Manchmal ist es unausweichlich, sich sowohl in eigener Sache als auch in Sachen jenes Unternehmens zu Ă€ußern, dem man mit viel Leidenschaft und Herzblut vorsteht. Ganz selbstverstĂ€ndlich ist man in dieser Position regelmĂ€ĂŸig mit Kritik konfrontiert, das gehört zum GeschĂ€ft und kann, wenn diese konstruktiv und objektiv ist, sehr wertvoll sein. Dies ist aus meiner Sicht auch ein Grundprinzip von Journalismus.

Die Tatsache, dass ein Artikel zur Spanischen Hofreitschule in diesem Blatt erschienen ist, der diesem Grundsatz nicht zur GĂ€nze gefolgt ist, hat mich ebenso ĂŒberrascht wie verwundert. WĂ€re es korrekt gewesen, auch von der GeschĂ€ftsfĂŒhrung des Unternehmens eine Stellungnahme einzuholen? Ja. Ist dies geschehen? Nein.

Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle einige Fakten ergĂ€nzen. TatsĂ€chlich ist es so, dass schon vor und unabhĂ€ngig vom Rechnungshofbericht zahlreiche Schritte zum Wandel in Richtung Weiterentwicklung und Professionalisierung der Spanischen Hofreitschule von mir initiiert und umgesetzt wurden. So ist es gelungen, neue und zeitgemĂ€ĂŸe Standards in puncto Tierwohl und Pferdezucht zu etablieren.

DarĂŒber hinaus bestĂ€tigen internationale ExpertInnen, dass die Zucht derzeit auf höchstem Niveau ist. Dass die Pandemie auch fĂŒr die Spanische Hofreitschule herausfordernd war, versteht sich von selbst. Ungeachtet dessen konnten Leuchtturmprojekte wie der einheitliche Kollektivvertrag fĂŒr alle MitarbeiterInnen von mir initiiert und der Start der wirtschaftlich nachhaltigen Kreislaufwirtschaft umgesetzt werden. Marketing- und PR-AktivitĂ€ten wurden unter meiner FĂŒhrung professionalisiert und internationalisiert. Bereits bisher konnte ich mehr als 800.000 Euro an Sponsoringgeldern von Wirtschaftstreibenden lukrieren und fĂŒr den fix-fertig geplanten Umbau und die Neugestaltung des BesucherInnen-Zentrums in Wien sind bei Umsetzung substanzielle Sponsoringgelder zugesagt.

Erstmals wird die Spanische Hofreitschule seit mehr als drei Jahren im Herbst 2022 wieder auf Europa-Tournee gehen. Umsatz: 620.000 Euro, exklusive Werbewert fĂŒr die Marke und Österreich. Im Gegensatz zu mancher Darstellung wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl an langfristigen Maßnahmen in puncto FĂŒhrungskrĂ€fte- und MitarbeiterInnenentwicklung gesetzt. Dass dabei nie alle individuellen BedĂŒrfnisse und WĂŒnsche erfĂŒllt werden können, erklĂ€rt sich von selbst. ErwĂ€hnt sei auch, dass die Spanische Hofreitschule in Wien, das GestĂŒt in Piber sowie das Zuchtbuch zur GĂ€nze digitalisiert und virtualisiert wurden. Gesichert ist auch, dass die Spanische Hofreitschule weitere strukturelle und wirtschaftliche Aufgaben meistern muss, um ihrer Rolle als kultureller Leitbetrieb gerecht zu werden und dabei das Tierwohl an erster Stelle steht. DafĂŒr stehe ich auch zukĂŒnftig gerne ein.

Sonja Klima ist GeschĂ€ftsfĂŒhrerin der Spanischen Hofreitschule.