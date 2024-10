Rosenkranz: Ein absoluter und negativer Tabubruch

Ein sehr eindeutiges und nachvollziehbares Ereignis lässt den gesamten braunen Sumpf erahnen, der das politische Umfeld von Rosenkranz ist. Rosenkranz bezeichnete in einem Artikel im von Martin Graf herausgegebenen Sammelband „150 Jahre Burschenschaften in Österreich“ (2009) den NS-Blutrichter Johann Karl Stich (1888–1955) als „Leistungsträger“. Stich war bereits Juli 1919 Gründungsmitglied der Ortsgruppe Krems der Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Nach dem „Anschluss“ wurde Stich SA-Standartenführer und Generalstaatsanwalt der NS-Justiz in Wien. Zu seinen Verbrechen gehörte u. a. die Erschießung von mehr als 40 politischen Häftlingen am 15. April 1945 in Stein an der Donau sowie seine Rolle als Anklagevertreter am 13. April 1945 gegen 17 österreichische Widerstandskämpfer, die allesamt hingerichtet wurden.