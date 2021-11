Reden wir nicht über Sebastian Kurz

Hören wir auf, über Kurz zu reden, fangen wir an über Politik zu sprechen. Denn bei aller Notwendigkeit und Dringlichkeit die bekannten strafrechtlichen Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundeskanzler und seinen Mitarbeitern aufzuklären, werden wir die Zukunft unseres Landes nicht in Untersuchungsausschüssen gestalten können. Was auch immer dort und in den weiteren Ermittlungen zutage treten wird, wie viel Akte in diesem Drama noch vor uns sind und ob die politische Karriere von Sebastian Kurz schon bald Vergangenheit ist, wird die Zukunft zeigen.

Für ein lebenswertes Österreich

Hingegen ist es heute Zeit mit Dringlichkeit jene politischen Aufgaben anzugehen, die unseren Kindern ein lebenswertes, faires und prosperierendes Österreich sicherstellt. Aufgaben, die wir Staatsbürger von jeder Regierung – unabhängig ihrer Zusammensetzung – erwarten können. Es ist keine Übertreibung, dass wir heute in einer Zeit leben, die gewaltige Änderungen mit sich bringt und die uns vor existenzielle Probleme stellt.

Probleme, die wir nicht alleine lösen können, für die aber die Mithilfe von uns allen notwendig ist. Das beginnt mit dem für alle sichtbaren Klimawandel, der unser Leben – und was noch viel wichtiger ist das unserer Kinder und Enkelkinder – beeinträchtigen wird, beginnen wir nicht HEUTE gegenzusteuern.

Die letzte Generation

Es ist keine Panikmache, sondern eine wissenschaftlich fundierte Feststellung, dass wir die letzte Generation sind, die noch in der Lage ist, die dramatischen Auswirkungen der Umweltbeschädigung unseres Planeten zu verhindern. Die kürzlich im Ministerrat beschlossene ökologische Steuerreform, das Klimaticket, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind mit Sicherheit bei weitem nicht genug, um dieses Ziel auch nur annähernd zu erreichen. Es sind immerhin erste Schritte, denen zugegebenermaßen noch viele folgen müssen. Dazu benötigen wir eine Regierung, die handlungs- und entscheidungsfähig und auch willig ist, diesen Weg konsequent fortzusetzen und die wir an den beschlossenen Maßnahmen und deren Ergebnissen messen – und nicht an der Performance in Untersuchungsausschüssen.

Das zweite immer größer werdende Problem – auch in Österreich – ist das stetig wachsende Ungleichgewicht zwischen jenen, die viel haben und jenen, die nicht oder gerade genug zum Leben haben. Die weltweit wachsende Ungleichheit gilt nicht nur für den Einkommensbereich, sie zeigt sich auch insbesondere in den Bereichen Bildung und Wohnen.

Armut trotz unseres Reichtums

Wir können uns glücklich schätzen, in einem reichen Land geboren und aufgewachsen zu sein. Trotzdem begegnen uns heute vermehrt Altersarmut und andere Armutsfallen, denen alleinerziehende Mütter nur zu oft ausgesetzt sind. Gleichzeitig erleben wir, dass die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems in sozialer Hinsicht signifikant abgenommen hat. Es ist außerdem keine Seltenheit mehr, dass Familien die Hälfte des Einkommens oder mehr für Wohnungsausgaben aufwenden müssen. Ganz zu schweigen von der Frage der Generationengerechtigkeit, die heute weniger gegeben ist als je zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg und dem nach wie vor signifikanten Entlohnungsunterschieden zwischen Männern und Frauen.

Zugegeben: Viele andere Länder beneiden uns zu Recht um unser Sozial- und um unser Gesundheitssystem, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sich unsere Wirtschaftsordnung in den beiden letzten Dekaden ein deutliches Stück weg von der sozialen Marktwirtschaft hin zu einem vermehrt unkontrolliert agierenden Kapitalismus bewegt hat, mit allen Konsequenzen, ob finanziell – siehe Finanzkrise – oder politisch – siehe den Aufstieg von illiberalen, autoritären politischen Parteien bzw. Bewegungen in den USA und Europa.