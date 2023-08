Reden Sie mit uns!

1995 wurde der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus gegründet. Er erbringt Leistungen an NS-Opfer, insbesondere an Personen, die „keine oder eine völlig unzureichende Leistung erhielten, die in besonderer Weise der Hilfe bedürfen oder bei denen eine Unterstützung aufgrund ihrer Lebenssituation gerechtfertigt erscheint.“ Weiters fördert der Nationalfonds eine Reihe von Projekten für Überlebende im sozialen und sozialmedizinischen Bereich sowie des Gedenkens und Erinnerns.

Oberstes Organ ist das aus 28 Personen bestehende Kuratorium. Den Vorsitz führt der Nationalratspräsident, seit 2017 ist das Wolfgang Sobotka. Und er macht das gut, weil überparteilich und um Konsens bemüht! Im Kuratorium sind u. a. Abgeordnete aller Parlamentsparteien, mehrere Bundesministerinnen und -minister, die Israelitische Kultusgemeinde und schließlich darf ich die aus drei Organisationen bestehende ARGE der NS-Opferverbände und Widerstandskämpfer/innen Österreichs vertreten.

Die Zeitzeugengeneration hat den Nationalsozialismus noch leibhaftig erlebt und durchlitten. Heute wird der Antifaschismus von jenen getragen, die an das, was falsch war, erinnern wollen und daran, wie der Faschismus zustande kam. Meine Aufgabe als Nachgeborener sehe ich darin, die Erfahrungen, die mir die Ăśberlebenden der KZ vermittelt haben, in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen und ĂĽberall aufzustehen, wo Faschisten und Verharmloser auftreten.