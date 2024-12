Probleme beim Lesen: Eine andere Bildungspolitik

Fast ein Drittel der Erwachsenen (1,7 Millionen) in Österreich hat im Alltag gravierende Probleme beim Lesen. Das bedeutet im Vergleich zur letzten PIAAC-Studie einen Anstieg um 700.000 Personen. Die absolute Mehrheit der Betroffenen ist in Österreich geboren bzw. spricht Deutsch als Erstsprache. Das ist nicht nur ein Schaden für die Volkswirtschaft, sondern auch ein Problem für die Demokratie. Sofort müssen daher Anstrengungen im Bereich der Grund- bzw. Basisbildung für Erwachsene erhöht werden. Mit „Level Up – Erwachsenenbildung“ liegt bereits ein Modell vor, das Basisbildungskurse erfolgreich umsetzt. 100 Mio. Euro pro Jahr – z. B. lediglich zwei bis drei Prozent des Hochschulbudgets – würden die bestehenden Maßnahmen vervielfachen und die Bildungsträger von ihren Finanzierungsängsten befreien. Des Weiteren braucht es eine groß angelegte Sensibilisierungskampagne, die mit der Tabuisierung von Leseschwäche und der Stigmatisierung der Betroffenen aufräumt.