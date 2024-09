Ist das der Durchbruch für KI?

OpenAIs neues KI-Modell o1 verspricht, die Grenzen Künstlicher Intelligenz zu verschieben. Anders als herkömmliche KI-Modelle, die oft schnelle, aber oberflächliche Antworten liefern, ist o1 darauf trainiert, sich Zeit zu nehmen und Probleme sorgfältig zu zerlegen. Diese Methode der „Gedankenketten“ ermöglicht es dem System, komplexe Aufgaben in logische Teilschritte zu gliedern und so zu präziseren Lösungen zu gelangen. Kyle Kabasares, ein Physiker vom NASA Ames Research Center berichtet, dass o1 in einer Stunde das geschafft hat, wofür er während seiner Promotion fast ein Jahr gebraucht hat. So könnte o1 auch in Bereichen wie Zellsequenzierung oder Quantenoptik große Fortschritte ermöglichen.