Mutlose Pensionspolitik

In erstaunlicher Klarheit hat sich der Rechnungshof über das österreichische Pensionssystem und die Alterssicherungskommission geäußert – 180 Seiten stark, detailliert mit 40 Vorschlägen. Die Reaktion der verantwortlichen Politiker ist beschämend: leugnen und ignorieren.

Es ist ein vernichtendes Urteil über die Alterssicherungskommission. Seit 2017 sollte sie alle drei Jahre ein Langfristgutachten vorlegen und dieses mit möglichen Handlungsanleitungen an Parlament und Regierung versehen. In den ersten beiden Jahren geschah nichts. Erst die Beamtenregierung ernannte Walter Pöltner. Er hat mit viel Mühe das bisher einzige Langfristgutachten bis 2070 vorgelegt. Aus Protest über die Nichtreaktion der Regierung und die Pensionserhöhung für 2022, legte er leider den Vorsitz Ende 2021 zurück. Seitdem wird die Kommission von der stv. Vorsitzenden Ingrid Korosec geführt, die auch Vorsitzende des Seniorenbundes und Interessensvertreterin für Pensionisten ist. Diese beiden Funktionen in einer Person gehen sich nicht aus.

Daher ist es nicht wirklich verwunderlich, dass das Langfristgutachten in den Schubladen verschwunden ist. Dabei beinhaltet das Gutachten erstaunliche Inhalte. Wegen günstiger BIP-Wachstumsannahmen (1,35 Prozent p. a. statt den empfohlenen 1,14 Prozent) steigt der Aufwand nach anfänglichem stärkeren Anstieg nur auf ein Plus von 0,4 Prozent vom BIP bis 2070. Also alles bestens.

