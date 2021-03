„Mit alten Gewohnheiten brechen“

Die Corona-Pandemie hat uns große Opfer abverlangt. Zu viele haben ihr Leben oder einen geliebten Menschen verloren. Andere haben um ihr Überleben gekämpft – physisch, emotional, finanziell.

Nach einem Jahr Pandemie zeigt sich deutlich, dass die sozialen und wirtschaftlichen Folgen für Frauen besonders einschneidend sind. Frauen arbeiten unverhältnismäßig oft in den vom Virus am stärksten betroffenen Branchen. Sie sind öfter im informellen Sektor tätig, der nicht von staatlichen Hilfsprogrammen erfasst wird. Und viele Frauen müssen den Spagat meistern, sich um Angehörige zu kümmern und gleichzeitig ihrer eigenen Arbeit nachzukommen.

Diese Entwicklungen könnten dazu führen, dass die hart erkämpften Fortschritte bei der Geschlechtergleichstellung wieder zunichtegemacht werden. Das dürfen wir nicht zulassen.

Es gibt aber auch Hoffnung auf Veränderungen. Am heutigen Weltfrauentag möchte ich daher an uns alle appellieren, an Frauen und Männer, alte Gewohnheiten infrage zu stellen und neue Strukturen zu schaffen, die besser zu unseren heutigen Bedürfnissen passen.

Die Arbeit beginnt zu Hause. Die Pandemie führte uns vor Augen, wie ungleich die unbezahlte Arbeit zwischen Frauen und Männern verteilt ist. Gleichzeitig zeigte sie, dass es in Partnerschaften auch anders gehen kann. In manchen Familien übernahmen Väter den größten Teil der Betreuung, da sie von zu Hause arbeiten mussten oder in Kurzarbeit waren, während die Mütter systemrelevante Berufe außer Haus ausübten.

Sollte es dabei bleiben, kann ein solcher Bruch mit traditionellen Normen Frauen die Möglichkeit geben, ihre Ziele und Wünsche anderweitig zu verwirklichen – bei der Arbeit oder im gesellschaftlichen Leben. Eine stärkere Teilhabe von Frauen im Beruf – unterstützt durch entsprechende staatliche Kinderbetreuung und flexible Arbeitszeitregelungen für Frauen und Männer – wäre ein großer Schritt zur Reduzierung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles. Frauen in der EU verdienen im Durchschnitt 14,1 % weniger pro Stunde als Männer. Wenn Kinder in einem Haushalt aufwachsen, in dem die häuslichen Pflichten gleichmäßiger verteilt sind, dann sind auch ihre Vorstellungen von der Rollenverteilung in der Familie stärker von Gleichberechtigung geprägt.