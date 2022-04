Mehr Freiheit für die Schulen

Wieder einmal soll Geld alles richten: Bildungsminister Martin Polaschek hat angekündigt, dass jeder Schuldirektor und jede Schuldirektorin 500 Euro Bonus bekommen soll – als Dank für die Leistungen in der Pandemie. Österreichs Schulen werden durch solche Geschenke nicht besser, und die Schwierigkeiten, mit denen die Pädagogen zu kämpfen haben, nicht kleiner.

40 Direktorinnen und Direktoren aller Schultypen wandten sich jüngst in einem offenen Brief an den Minister, um auf Missstände hinzuweisen. Glaubt man den Praktikern, besteht die Arbeit eines Schuldirektors mittlerweile größtenteils aus Bürokratie. Für zentrale Führungsaufgaben bleibe wenig Zeit, Handlungsspielraum gebe es kaum.

Minister Polaschek ist gut beraten, diese Kritik ernst zu nehmen. Tatsächlich ist ein Schuldirektor in Österreich kein Manager, sondern Erfüllungsgehilfe der Bildungspolitik.

Österreich gibt im internationalen Vergleich sehr viel Geld für sein Schulsystem aus. Doch die Ergebnisse sind bescheiden. Tausende junge Menschen verlassen jedes Jahr die Schule, ohne ausreichend lesen, schreiben und rechnen zu können. Sie sind die Langzeitarbeitslosen von morgen.

Die Schulen brauchen keine milden Gaben, sie brauchen mehr Selbstbestimmung. Direktorinnen und Direktoren müssen selbst entscheiden dürfen, welche Lehrkräfte sie beschäftigen, wie sie den Unterricht organisieren und welche Anschaffungen sie aus ihrem Budget bestreiten. Auf der anderen Seite müssten sie natürlich auch die Verantwortung tragen, wenn ihre Schule bei den Leistungsstandards hinterherhinkt.

Wie Bildungspolitik funktionieren kann, demonstrierte Großbritannien schon vor 20 Jahren. Damals hatten vor allem die Schulen in London bei Bildungstests schlecht abgeschnitten. Deshalb wurde die „London Challenge“ ins Leben gerufen: Die Schuldirektoren konnten ihr Personal aussuchen und, falls notwendig, auch kündigen. Problemschulen bekamen vielfältige Unterstützung – mussten aber auch Fortschritte vorzeigen, sonst drohte das Aus.

Das Projekt war sehr erfolgreich. Bis heute gehören die Londoner Schulen zu den besten des Landes. Auch Estland macht vieles besser, dort ist die Digitalisierung nicht nur fixer Bestandteil des Lehrplans, sondern auch des Unterrichts.

Das Direktorium managt die Schule autonom, lukriert Mittel für den weiteren Ausbau der Digitalisierung, evaluiert und teilt die Erkenntnisse mit dem Ministerium.

Das Personal wird motiviert, administrativ und technisch unterstützt sowie weitergebildet. Österreich steht vor den gleichen Herausforderungen wie London oder Estland. Es ist an der Zeit aus deren Erfahrungen zu lernen. Abschreiben ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewünscht.

Hanno Lorenz ist Ökonom beim wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria.