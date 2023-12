Klimaneutral? So wird das lange nichts…

Österreich steht an einem kritischen Punkt in seiner Klimapolitik: Der jüngste Finanzausgleich offenbart eine alarmierende Diskrepanz zwischen den ambitionierten Klimazielen und der realen Umsetzung.

Man will ja nicht immer nörgeln – darum sei zuerst einmal positiv erwähnt, dass der aktuelle Finanzausgleich eine historische Neuerung bringt: erstmals werden im sogenannten Zukunftsfonds Mittel zur Verfügung gestellt, die an konkrete Ziele geknüpft sind. Der Schritt in Richtung „wirkungsorientierter Finanzausgleich“ ist also geschafft. Aber wird das nun auch für den Klimaschutz Wirkung entfalten? Leider nein!

Klimaschutzmascherl

Zu wenig Geld – zu wenig Ambition zeichnet den Themenbereich Umwelt & Klimaschutz im Paktum zum Finanzausgleich aus. Mit gerade einmal 300 Millionen Euro, die für Umwelt- und Klimaschutz bereitgestellt werden. Bei den formulierten Bedingungen für dieses Geld ging es offensichtlich darum, dem Zukunftsfonds das Klimaschutzmascherl anzuheften, aber dabei tunlichst darauf zu achten, dass sich die Länder das „Klimaschutz-Belohnungszuckerl“ auch auf jeden Fall abholen können: eine Steigerung des Anteils an erneuerbarer Energie von 0,5 bis 1 Prozent pro Jahr ist die Vorgabe. Dafür haben die Länder und Gemeinden entsprechende Maßnahmen zu setzen. Ergänzt wird diese messbare Zielvorgabe um das generelle Bekenntnis der Finanzausgleichspartner zum Ausstieg aus fossilen Heizungsformen. Das war’s!