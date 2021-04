Keine Schraubenfabrik

Intensive industrielle Kooperation ist das Gebot der Stunde. Die geschieht genau dort, wo es möglich ist.

Wir alle hätten am liebsten überall und gleichzeitig ausreichende Mengen an Impfstoffen. Wir dürfen aber eines nicht vergessen: Wir können uns glücklich schätzen, dass wir überhaupt schon Impfstoffe haben. Da hat gerade der Patentschutz einen enormen Anteil daran.

Deshalb sollte man auch mit dem Vorwurf vorsichtig sein, pharmazeutische Unternehmen würden marktwirtschaftlichen Prioritäten gehorchen. Das tun sie zwangsläufig. Der kritisierte Patentschutz kann dabei als wichtiger Treiber gesehen werden, besser als die Konkurrenz zu sein und so den medizinischen Fortschritt voranzutreiben.

Ihnen daraus nun einen Vorwurf zu machen, heißt, die zu strafen, die an der Problemlösung mitarbeiten.

Es ist richtig: Eine Pandemie ist erst dann zu Ende, wenn sie überall beendet ist. Auf einen Schlag Milliarden an Impfdosen zu haben, ist unmöglich – ob heute oder in Zukunft. Umso wichtiger ist es daher, nicht gegen-, sondern miteinander zu arbeiten, nationale Protektionismen hintanzuhalten und Fairness in der Verteilung der vorhandenen Impfdosen walten zu lassen.

Das, was heute Probleme bereitet, ist die Basis dafür, es in Zukunft besser zu machen.

Alexander Herzog ist Generalsekretär der PHARMIG, des Verbandes der pharmazeutischen Industrie.