Inflation fördert das Teilen

Nutzungsdaten

Auch das Vorurteil, das eigene Fahrzeug sei bei häufiger Nutzung in jedem Fall billiger als das geteilte, verliert an Substanz. Das liegt mitunter daran, dass viele Carsharing-Anbieter keinen Aufpreis für Versicherung, Vignette, Parken und – im Fall von E-Autos – Strom verlangen. Vor allem aber ziehen Autolenker für Vergleiche zwischen Privat-Pkw und Carsharing nicht mehr generalisierte Beispielrechnungen heran, die das individuelle Nutzverhalten nur peripher streifen. Kriterien wie „An wie vielen Tagen in der Woche fahre ich (m)ein Auto?“ wurden durch zielgenauere Merkmale ersetzt: Wie viele Stunden oder gar nur Minuten nutze ich (m)ein Auto pro Tag? Welches Pkw-Modell will ich nutzen?

Mittlerweile gibt es detaillierte Berechnungsmodelle, die verlässliche Rückschlüsse liefern, welche Form der Mobilität aus finanzieller Sicht am besten für sie geeignet ist. Ein solches Modell liefert etwa der ADAC, der die monatlichen Kosten für jedes derzeit erhältliche Automodell unter Berücksichtigung von Fixkosten, Wertverlust etc auflistet. Sieht man sich die Preislisten der Carsharing-Anbieter unter Berücksichtigung der ADAC-Berechnungen an, wird schnell klar, dass sich die geteilten Fahrzeuge in außerordentlich vielen Use Cases rentieren – und das auch noch tun werden, nachdem die Flut an Teuerungswellen abgeebbt ist.

Leroy Hofer ist Mitgründer und CEO des Wiener E-Carsharing-Anbieters ELOOP