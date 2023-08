Hurra –Wir sind normal!

Das Bröckeln alter Strukturen führte zu einer Verunsicherung Vieler. Das Gefühl zusammenzugehören, sei es in einer politischen Partei oder in einer Religionsgemeinschaft, verschwand. Dieses neue Umfeld begannen nun Populisten, Pop-up Parteien und One-Issue-Gruppen zu beackern mit dem Ziel (einfache) Lösungen für jene Zurückgebliebenen der Gesellschaft zu bieten, die zwar eine Wählerstimme hatten, sich aber nicht gehört fühlten. Neue Möglichkeiten von Koalitionen entstanden und Politologen haben einen „Normalisierungsprozess“ und sogar eine „Verwestlichung“ der österreichischen Politik festgestellt. Österreich war auf dem Weg von einer Konsensdemokratie zu einer Konkurrenzdemokratie.

Die Herausforderung von Politikern aller Parteien ist, mit den Verzweifelten, den Nichtwählern und den Wechselwählern wieder in Verbindung zu treten. In diesem Sinn ist Österreich nun eine „normale“ Demokratie.

In vielen europäischen Ländern ging in den vergangenen Jahrzehnten die Kluft zwischen jenen an der Spitze und den unteren Bevölkerungsschichten auseinander, wobei sich letztere zunehmend dem rechten politischen Spektrum zuwandten. In Großbritannien, wo die Unterstützung für die mitte-links positionierten Labour-Partei zuletzt gestiegen ist, versucht der konservative Premierminister Rishi Sunak nun bei jenen Wählern Boden gut zu machen, die zwar die Umwelt schützen, aber nicht auf ihr Benzin betriebenes Auto und ihre Gasthermen verzichten wollen.

Das Tempo, mit dem sich der Wandel in der heutigen Gesellschaft vollzieht, ist abnormal atemberaubend. Die Reaktion derjenigen die, diese Änderungen trifft und benachteiligt funktioniert aber nach dem Florianiprinzip: Wir können das gerne machen, aber bitte nicht bei mir. Das ist normal verständlich.

Melanie Sully ist eine britische Politologin und lebt seit langem in Österreich.