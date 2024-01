Homosexuellensegnungen: Richtige Spur, anderes Gleis

Globale Antwort

„Fiducia“ antwortet global auf eine Herausforderung, die eine regionale ist. Von Amtswegen gilt des Papstes Wort aber allerorten jederzeit. Als einzelner Mensch ist man damit notwendigerweise überfordert. Fiducia geschrieben nur für Mitteleuropa hätte weiter gehen können, ohne für andere Gegenden von Belang zu sein.

Will man die Lehre der Kirche an Zeit und Menschen anpassen, dann muss (was er tut) der Papst den Bischöfen zugestehen, sich vor Ort besser auszukennen. Wenn einige ihm beipflichten, wäre es so legitim wie der Widerspruch anderer. Verloren wäre nichts, alles aber gewonnen. Dies setzt Bischöfe voraus, die ihr Ohr am Menschen haben und sich deren (nicht nur jenes Roms) Vertrauen erarbeitet, sich als „Mittler und Manager“ bewährt haben. Neu wäre so ein Bestellmodus in der Geschichte nicht; den Traditionalisten ins Zierkissen gestickt.