Hitzeinsel Heldenplatz

Der Wiener Heldenplatz ist aktuell und schon eine ganze Weile ein etwas seltsames Sammelsurium. Er ist u. a. Parkplatz, provisorischer Platz für zwei Parlamentscontainer, Hundezone, Denkmalsammlung und Treffpunkt für Touristenrundfahrten.

Was er jedoch nicht wirklich ist: ein echter Platz. Ein Ort zum Verweilen, ein urbaner Raum für die Allgemeinheit, eine freie Fläche. Das muss sich ändern.

Der Heldenplatz ist ein historischer Ort, umgeben von der Hofburg (unter anderem mit dem Weltmuseum und den Lesesälen der Österreichischen Nationalbibliothek), dem Bundeskanzleramt und der Ringstraße. Er sollte dementsprechend sinnvoll und adäquat gestaltet sein – und dafür braucht es ein durchdachtes Konzept. Auf älteren Darstellungen und Fotografien ist zu sehen, wie dieser Platz zum Wohl der Bevölkerung gestaltet war und künftig gestaltet sein könnte.

Die bereits ersehnte Fertigstellung des aufwendig renovierten und umgebauten Parlamentsgebäudes und die damit einhergehende, hoffentlich baldige Entfernung der beiden provisorischen Pavillons markieren einen guten Zeitpunkt, um eine grundlegende Neugestaltung vorzunehmen.

Ein großer Teil des Heldenplatzes ist asphaltiert – unter anderem für Parkplätze, die dort aus der Sicht der Grünen vollkommen überflüssig sind. Der Platz ist in den Sommermonaten unerträglich heiß, es fehlt an allen Ecken und Enden an Bäumen und Grünflächen.