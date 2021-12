Grundrecht auf ... was?

Ohne auf die Sinnlosig- bzw. Sinnhaftigkeit eines solchen Vorhabens einzugehen, was angesichts der nicht vorliegenden Daten seriös auch nicht möglich ist, halte ich das für einen unzulässigen Eingriff ins Privateigentum.

Aber mit Eingriffen ins Privateigentum haben die SPÖ und die Grünen ja kein Problem, siehe den in 2020 verordneten Flächenwidmungsplan (willkürliche Herabsetzung der Bauklassen) und die Verhängung von sogenannten Schutzzonen im 22. Bezirk in Wien.

Meines Erachtens hat jeder wirtschaftlich denkende Wohnungseigentümer Interesse, seine Wohnung/en nicht jahrelang leer stehen zu lassen, sondern diese möglichst rasch zu vermieten, nicht zuletzt, weil die Betriebskosten ja weiterlaufen.

Aber wirtschaftliches Denken ist der SPÖ und den Grünen ja eher fremd. Und wenn die SPÖ damit argumentiert, dass Wohnen ein Grundrecht sei, soll sie einmal sagen, wo das steht!

Richtig ist, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist, aber kein Grundrecht. Und wenn das Büro von Frau Gaál in der oben angeführten eMail schreibt, dass „Wohnen in Wien seit einem ganzen Jahrhundert schon als Grundrecht angesehen (sic!) wird“ und sich „daran auch nichts ändern wird“, ist das keine rechtliche Basis, sondern – wie geschrieben – „Ansehung“, was immer das ist!

Und wenn wir schon von Grundrechten sprechen: was ist mit dem Recht auf Eigentum? Darüber ist nachzulesen in Art 5 StGG und Art 1 1. EMRK.

Richard Sterl ist Eigentümer von dem Richtwertsystem unterliegenden Mehrparteienhäusern und Wirtschaftsprüfer sowie Steuerberater.