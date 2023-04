Graue Kosten

Klimaschutz ist nicht nur Privatsache, sie ist vor allem Aufgabe der Politik! Der ├ľkofu├čabdruckrechner der Klimaschutzministeriums zeigt uns, wo wir mit unseren eigenen Bem├╝hungen stehen, Verbesserungstipps inklusive. Dieses Thema ist brandaktuell. Der Overshoot Day ├ľsterreichs, also der Tag, an dem die erneuerbaren Ressourcen der Erde verbraucht sind, fiel heuer auf Ende M├Ąrz, wir verbrauchen also gerade ca. sechs Erden.

Schauen wir uns das mal genauer an: Als Klimaaktivist in einem alten Haus au├čerhalb Wiens, mit Auto, mit bewusstem Lebensstil und Konsumverhalten, ohne gro├če Flugreisen, erwartet man ein gutes Ergebnis. Aber stellt schockiert fest: pers├Ânlicher Overshoot Day Ende M├Ąrz, Verbrauch von 4 Erden.

Eine Kontrollrechnung: nun ganz bewusst, von allem viel weniger, ├ľffis statt Auto, keine Flugreisen, raus aus dem alten Haus: Overshoot Day Juli, 2 Erden. Immer noch zu viel. Warum? Das liegt am ÔÇ×grauenÔÇť Fu├čabdruck, u. a. an den Emissionen von Produktion und Transport der G├╝ter des globalen Handels. Dieser graue Fu├čabdruck macht fast die H├Ąlfte des gesamten Fu├čabdrucks aus.

So sehr wir uns auch anstrengen, es reicht einfach nicht! Nat├╝rlich m├╝ssen wir alle umdenken und unseren Beitrag leisten. Die Politik aber darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen und uns die Last aufb├╝rden. Sie muss vielmehr ihrer Verantwortung gerecht werden und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Die Aspekte des grauen Fu├čabdrucks lassen sich nur politisch und im supranationalen Kontext l├Âsen.

Die Wissenschaft liefert Gr├╝nde und Konzepte f├╝r die dringend notwendige Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft und fordert rasche Handeln.

Der Ernst der Lage ist immer noch nicht verstanden und Vorschl├Ąge zum Klimaschutz werden regelm├Ą├čig mit dem Argument Standortsicherung und Wohlstandserhalt abgeblockt.

Das Klimaschutzministerium listet 12 Ma├čnahmen auf, die zur eindeutigen Senkung des grauen Fu├čabdrucks f├╝hren. Warum werden die nicht umsetzt? Seit ├╝ber zwei Jahren hat ├ľsterreich kein Klimaschutzgesetz, ├ľVP und WKO blockieren das. Andere Gesetzesvorhaben scheitern an der Zweidrittelmehrheit, also an der Opposition.

Der Ausdruck ÔÇ×├ľko-SchamÔÇť sollte nicht im Zusammenhang mit B├╝rger*innen und Urlaubsflug verstanden werden. Vielmehr sollten sich die Politiker*innen sch├Ąmen, die den Klimaschutz aus politischem Kalk├╝l heraus blockieren.

Wir als Zivilgesellschaft k├Ânnen, wie es u. a. Fridays for Future gezeigt hat, mit Hartn├Ąckigkeit etwas erreichen. Wir sind als Individuen, aber erst recht als Gesellschaft gefragt. Da m├╝ssen endlich alle an einem Strang ziehen und niemand darf sich aus der Verantwortung stehlen. Sonst bew├Ąltigen wir diese Menschheitskrise nicht.

Tilman Voss ist Teil der Grandparents For Future Austria.