Über das Gottvertrauen in schwierigen Zeiten

Gottvertrauen ist unserer Zeit vonnöten. Nicht nur Frömmlern gibt es Halt, auch Zweiflern hilft es auf die Sprünge. In aller Regelmäßigkeit geht auch unsere Welt unter; zumindest fühlt es sich so an. Da drohen Enttäuschungen in Partnerschaften, Herausforderungen im Arbeitsleben und uns allen die nächste Stromrechnung. Ein Krieg in Europa bereitet uns Kopfzerbrechen, Nachrichten über politische Spannungen und ein neues Aufrüsten erregen die Gemüter.

Ein fühlbares Misstrauen prägt unseren Alltag, gegenüber Medien und Nachrichten, der Regierung und der Politik. Die Gratwanderung zwischen Fake News und Vorverurteilungen auf „sozialen Netzwerken“ wird durch Künstliche Intelligenz zur täglichen Prüfung. Komplexe Sachverhalte übersteigen das analytische Vermögen des Einzelnen und befördern einfache Antworten für die breite Masse. Sachliche Nüchternheit ist unser Herangehen nicht mehr, Emotionen und Befindlichkeiten bestimmen die Diskussion. Jede Verschwörungstheorie dünkt uns plausibler als das Eingeständnis, dass sich uns vieles in unserem Leben entzieht.

In aller Regelmäßigkeit geht unsere Welt unter – und dennoch lebt sie weiter und wir in ihr. Bloß in welcher Qualität? Frohgemut oder apokalyptisch?

Während das Heilige Land in Gewalt versinkt, feiern wir Ostern in Jerusalem. Israel steht seit dem 7. Oktober unter einem kollektiven Schock, der alte Wunden aufreißt und neuen Hass befördert. Palästinenser in Gaza wie in der Westbank stehen vor einer Zeitenwende, die nichts Gutes verheißt. Und dennoch predigen wir euch Hoffnung! Auf ein Leben nach dem Untergang.