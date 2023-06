Gastkommentar: Schutz für Frauen als Chefsache

Unterordnung

In europäischen Demokratien besteht heute weithin ein Konsens darüber, Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu verwirklichen, was sich auch in Politik und Gesetzgebung manifestiert. In Afghanistan hingegen wird die Unterordnung von Mädchen und Frauen nicht nur geduldet, sondern in großen Teilen der Gesellschaft für richtig erachtet und mit Gewalt durchgesetzt, was sich ebenfalls in Gesetzen manifestiert – ein Unterschied ums Ganze.

Das bedeutet nicht, dass jeder Einzelne diese Werte verinnerlicht hat, aber es wird bei noch so großer Anstrengung nicht möglich sein, alle von Werten und Haltungen zu überzeugen, die den mitgebrachten Vorstellungen vom guten und richtigen Leben in wesentlichen Aspekten diametral entgegenstehen. Wer Menschen nicht ernst nimmt und bestimmte Einstellungen für bloß vorübergehende Erscheinungen oder Verirrungen hält, die sich früher oder später durch die Strahlkraft von Demokratie, Pluralismus und Freiheit erledigen, verkennt die Realität. Die freie und offene Gesellschaft ist keine Umerziehungsanstalt.

Wir gehen im Allgemeinen davon aus, dass Flüchtlinge nach Europa kommen, weil sie sich hier Schutz bzw. ein besseres Leben versprechen. Wenn einige davon hier lebenden Mädchen und Frauen durch sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen und andere Gewalttaten das Leben zur Hölle machen, wie das in den eingangs genannten Beispielen der Fall war, sehen wir darin zu Recht auch einen Angriff auf die Aufnahmegesellschaft und einen Missbrauch ihrer Offenheit. Männer wie die Mörder von Leonie sollten nach Verbüßen ihrer Strafe auch aus generalpräventiven Gründen konsequent abgeschoben werden, wo immer das im Rahmen des Gesetzes möglich ist. An der Duldung oder gar Einwanderung von Jugendlichen und Männern mit einer solchen Einstellung kann die Gesellschaft nicht interessiert sein, sie muss sich vielmehr davor schützen.