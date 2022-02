Frauen brauchen einen Booster

Die Corona-Zahlen bewegen sich auf Rekordniveau. Ideen, wie diese Krise gemanagt werden kann, fehlen weiterhin. Und einmal mehr sind es die Frauen, die einen großen Teil der Last tragen. Wir kennen das bereits aus den letzten zwei Jahren: Gerade in Familien mit betreuungspflichtigen Kindern wird davon ausgegangen, dass das schon irgendwie gehen wird. Sobald Kinder nicht mehr in Schule oder Kindergarten betreut werden können, müssen Eltern das abfedern. In vielen Fällen sind es die Frauen, die dann in den sauren Apfel beißen. Schon vor Corona haben Frauen mehr unbezahlte Arbeit geleistet als Männer.

Aus Untersuchungen wissen wir, dass die Corona-Krise dieses Ungleichgewicht an unbezahlter Arbeit noch verschärft hat. Fällt die Betreuung in Schule oder Kindergarten aus, übernehmen in den meisten Fällen Frauen diese zusätzliche Arbeit. Die Uni Wien befragte im Auftrag der Arbeiterkammer im Jahr 2020 Eltern laufend zu den Herausforderungen durch Corona. Je nach Berufsgruppen und Lebenssituation gab es ganz spezielle Herausforderungen: Während Eltern in systemrelevanten Berufen vor allem durch steigende Arbeitsbelastung und Angst vor Ansteckung litten, hatten Eltern im Homeoffice vor allem mit der Vermischung von Beruf und Familienleben und häufigem Arbeiten zu Tagesrandzeiten zu kämpfen.

Bei der Aufteilung der Ressourcen, also ruhige Arbeitsumgebung oder gute technische Ausstattung, haben tendenziell Frauen zugunsten von Männern und Kindern zurückgesteckt.

Arbeiten am Küchentisch – oft neben den Kindern – ist die Homeoffice-Realität vieler Frauen. Eltern in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit hatten vor allem finanzielle Sorgen, und AlleinerzieherInnen – bekanntlich auch großteils Frauen – hat es in vielfacher Hinsicht besonders hart getroffen: Das soziale Unterstützungsnetz ist ausgefallen, die Aushandlungsprozesse mit den Vätern waren oft schwierig, und die finanzielle Lage war angespannt. Dazu kam noch die psychische Belastung durch Einsamkeit und Isolation.

Allen Gruppen gemeinsam war: Frauen trugen die Hauptlast der zusätzlichen Betreuungs- und Hausarbeit – daran hat sich nichts geändert. Es ist inakzeptabel, dass die vielfach von Frauen geleistete Arbeit in systemrelevanten Berufen (Pflege, Handel, Kinderbildung usw.) genauso wie die Mehrbelastung zu Hause von der Politik nicht wahrgenommen und thematisiert wird, sondern selbstverständlich scheint.

Es ist hoch an der Zeit, dass Frauenarbeit ordentlich bezahlt wird. Und wir brauchen eine faire Verteilung der unbezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen. Der wichtigste Hebel dazu ist die Verkürzung der Normalarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Damit hätten Männer mehr Zeit für die Arbeit zu Hause und Frauen in Teilzeitarbeit eine ordentliche Lohnerhöhung. Wir brauchen einen Booster in Sachen Gleichstellung.

Karin Zimmermann ist ÖGB-Bundesfrauensekretärin

