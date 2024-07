Europäisches Selbstbewusstsein auch in schwierigen Zeiten

In Ausnahmezeiten ist die EU ganz besonders gefordert, ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, Europa wettbewerbsfähig zu halten, Wohlstand und Lebensqualität zu sichern, Sicherheit zu gewährleisten und nicht zuletzt, ganz unpathetisch, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Eine der Grundvoraussetzungen dafür ist die Stärkung der Unabhängigkeit Europas: durch robuste Schlüsseltechnologien und höhere Innovationen, die den grünen und digitalen Wandel beschleunigen, Europa in diesen Feldern zum Vorreiter werden lassen und Abhängigkeiten von zweifelhaften Akteuren reduzieren.

Ein nach rechts gerücktes Europaparlament, in dem die politische Mitte dennoch weiter dominiert, eine starke, weibliche, Führungsriege als neue Spitze der EU-Institutionen und mit Ungarn ein Ratsvorsitzland, das seine Rolle mehr als eigenwillig interpretiert. Unter diesen Vorzeichen startet die Europäische Union in die nächsten fünf Jahre, die angesichts eines Angriffskrieges in unmittelbarer Nachbarschaft, den ungewissen Folgen der US-Wahlen, zunehmender Bedrohungen sowie einer angespannten geopolitischen Weltlage mehr als herausfordernd werden.

Der Weg dazu liegt zum einen in einer engeren Zusammenarbeit der Mitgliedsländer, in einem vertieften Binnenmarkt etwa in den Bereichen Bildung, Energie, Finanz und Telekommunikation, zum anderen in engeren internationalen Partnerschaften und einer offenen Handelspolitik.

SicherheitDie geopolitischen Rahmenbedingungen machen es notwendig, dass Europa in den kommenden Jahren mehr Geld in seine Sicherheit investiert und sich auch gegen Cyber- und Desinformationsangriffe wappnet. Die Fortsetzung der Unterstützung der Ukraine ebenso wie eine durchdachte Erweiterungsstrategie, die sowohl auf das Funktionieren der Union als auch auf messbare Reformbemühungen der Beitrittskandidaten berücksichtigt, liegen in unserem eigenen Interesse. Ebenfalls dringend in Angriff genommen werden muss auch die Umsetzung der neuen EU-Asylreform, wobei die Crux darin besteht, die Mitgliedsländer dabei solidarisch in die Pflicht zu nehmen und rechtsstaatliche Prinzipien nicht zu unterlaufen.