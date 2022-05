„Es reicht.“ Mit diesem Satz hat Wilhelm Molterer am 7. 7. 2008 die Koalition mit der SPÖ beendet. Er begründete diesen Schritt der ÖVP vor allem damit, dass der Koalitionspartner (die SPÖ) „orientierungs- und führungslos“ sei. Ich fürchte, dass viele ÖVP-Mitglieder, ÖVP-Wähler und -Sympathisanten derzeit über die ÖVP genauso denken, weil nach den jüngsten Vorkommnissen in der ÖVP in Bezug auf Geldbeschaffung (z. B. Wirtschaftsbund Vorarlberg, Umgehungskonstruktionen bei einigen Seniorenbünden etc.) jedes Vertrauen, eine korruptionsfreie Partei zu unterstützen, verloren gegangen ist.

Die jetzt im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss behandelten Vorfälle betreffen die Zeit, in der Sebastian Kurz Bundeskanzler war (vom 18. 12. 2017 bis 11. 10. 2021 mit einer Unterbrechung). Die Hoffnung der ÖVP ist, dass zwar der dringende Verdacht besteht, nicht alle Gesetze in dieser Zeit eingehalten zu haben (Manipulation von Meinungsumfragen und deren Bezahlung mit Steuergeld, Postenschacher, Steuerrabatt für Herrn Wolf etc., etc.) aber diese Fehler der ÖVP von damals zeitlich und personell eingrenzbar sind.