Entlastungen durch Ausgabenbremse

Es ist in unserem Land schon immer wieder erstaunlich: Werden irgendwo dringend notwendige steuerliche Entlastungen gefordert, wie zum Beispiel im Österreichplan von Bundeskanzler Nehammer, dann kommt sofort die Frage nach der Gegenfinanzierung. Bei Forderungen, die die Ausgaben in die Höhe treiben, wie etwa überproportionale Pensionserhöhungen, finanzielle Hilfen bei Corona, Inflation oder Energie, kommt diese Frage in der Regel nicht.

Übrigens: bei steuerlichen Entlastungen wissen diejenigen, die die Frage der Gegenfinanzierung stellen, auch schon die Antwort: Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Reichensteuer, Millionärssteuer usw. Und das in einem Land, das die dritthöchste Steuer- und Abgabenquote in der EU hat und wo die obersten zehn Prozent der Lohn- und Einkommensteuerzahler 60 Prozent des Aufkommens erbringen, während die Hälfte der Steuerpflichtigen in diesem Bereich nur insgesamt 0,5 Prozent beisteuern müssen.

Die hohen Arbeitskosten sind heute neben den hohen Energiepreisen und dem Arbeitskräftemangel die Hauptursachen für die sinkende Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes. Da sind wir in der Weltrangliste vom 16. Platz im Jahr 2020, auf den 24. Platz 2023 gefallen (IMD World Competitiveness Booklet 2023). In einem Land, dessen Wohlstand zu über 60 Prozent vom Export abhängt, muss dies Besorgnis auslösen. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe muss daher ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Steuerliche Entlastungen und eine Senkung der Lohnnebenkosten haben hohe Priorität.