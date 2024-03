Energiewende: Vom Tun und Unterlassen

Da im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) jedoch keine bzw. nur wirkungsarme Anreize für eine Berücksichtigung der natürlichen Ausbaugrenzen bei Wasser- und Windkraft gesetzt wurden, sind diese oft kontraproduktiv. Zubau bei den Erneuerbaren zulasten der Natur ist nicht mehr tolerabel. Der Fokus muss daher auf andere, naturverträgliche Hebel gerichtet werden, wie z. B. die schrittweise Abschaffung von kontraproduktiven Anreizen und Förderungen – zuletzt laut WIFO 14,5 Milliarden pro Jahr (!). Welche Bundesregierung geht das endlich an? Beim Ausbau der Erneuerbaren sollte das Naheliegende getan werden: Nutzung der bereits verbauten Infrastruktur für einen massiven Ausbau der Photovoltaik – nicht zuletzt durch eine Streichung der regulatorischen Behinderungen in den Bauordnungen.

Warteschleife

Eine weitere wichtige Technologie für naturverträglichen Klimaschutz wird politisch klein gehalten und befindet sich in der Warteschleife: Der Ausbau der Geothermie, also die Nutzung der in der Erdkruste gespeicherten Wärmeenergie. Mehrfach von der Politik versprochen, fehlen dafür nach wie vor ausreichende rechtliche und fördertechnische Rahmenbedingungen. Dies und nicht neue fossile Projekte, wie die Erdgasbohrung am Nationalpark Kalkalpen, müssen endlich Priorität haben. Bei der Energiewende das Richtige tun und das Falsche unterlassen – nicht mehr und nicht weniger erwarten wir von der Politik.

Franz Maier ist Präsident des Umweltdachverbandes