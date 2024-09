Ein Sparpaket wäre das falsche Rezept

30.000 Menschen haben 2023 ihre Arbeit verloren, Betriebe mussten schließen. Immer mehr Haushalte stehen vor der existenziellen Frage: Gasrechnung oder Wocheneinkauf? Diese Unsicherheit hat nicht nur den Konsum gedämpft, sondern das Vertrauen in die Politik erschüttert. Zu lange hat die Regierung zugesehen, wie Mieten, Gasrechnungen und Nahrungsmittelpreise explodieren. Das Ergebnis? Heute sind mehr Menschen arm als vor vier Jahren.

Ein Sparpaket wäre jetzt aber das völlig falsche Rezept. Beispiele lassen sich in vielen Staaten studieren. Sparen in der Krise ist wie einem ohnehin schwachen Kreislauf das Blut abzuschnüren. Was wir stattdessen brauchen: Investitionen, die unsere Wirtschaft stärken und den Menschen direkt helfen.