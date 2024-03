Eigenverantwortung reicht leider manchmal nicht aus

Die Übernahme von Verantwortung von Kindern im Rahmen des Erwachsenwerdens ist einer jener Momente, bei denen Eltern das Herz aufgeht. Die Entwicklung von Eigenverantwortung ist eine Eigenschaft, die fürs Zusammenleben in der Gemeinschaft bedeutend ist. In den individualisierten Verbänden von ca. 150 Individuen, in denen wir die längste Zeit unserer Evolution zum Menschen gelebt haben, war Eigenverantwortung vermutlich gewisse Zeit ausreichend, wobei auch diese Gruppen schon früh Regeln entwickelt haben.

Wenn wir heute in anonymisierten Massengesellschaften leben, ist es selbstverständlich, dass wir wesentliche Bereiche durch Gesetze regeln, um allen Individuen faire Chancen und einen funktionierenden Staat zu bieten. Dass es trotzdem wünschenswert ist, auch auf die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen, und zu hoffen, dass diese das Zusammenleben friedfertiger gestaltet, ist unbestritten.