Die Zukunft der Arbeit ist grün

Studien zufolge sind Unternehmen mit starker ESG (Environment-Social-Governance)-Präsenz über die gesamte Wertschöpfungskette erfolgreicher als ihre Konkurrenz. Der Trend hat inzwischen auch den Weiterbildungsmarkt erreicht. Unternehmen wie „On Purpose“ bieten Programme an, bei denen Mitarbeiter:innen eine Zeit lang in Stiftungen, NGOs oder ökologischen Unternehmen Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, um später in einen grünen oder sozialen Beruf zu wechseln.

Zum mächtigsten Treiber des Wandels werden die Börsen. Die aktuell schlagkräftigste Klimaschutzbewegung der Welt ist nicht Fridays for Future, sondern „CA100+“, ein Bündnis aus mehr als 370 großen Finanzdienstleistern.

Addiert kontrollieren die Investoren die Summe von 41 Billionen Dollar – mehr als die Hälfte aller globalen Kundengelder, die in Aktien-, Anleihen- und Hedgefonds angelegt sind.

Immer mehr Unternehmen wollen schneller sein als die Staaten und vor 2040 klimaneutral sein. Insgesamt gerechnet geht es um 2,4 Gigatonnen Emissionen, die europäische Unternehmen in den nächsten Jahren vermeiden wollen. Mehr, als Großbritannien, Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien zusammen jährlich ausstoßen.

Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit werden eins. Für Österreich, das zur grünen Hightech-Weltspitze gehört, ist das eine gute Nachricht für die Zeit nach der Pandemie.

Daniel Dettling leitet den Thinktank Institut für Zukunftspolitik mit Sitz in Berlin.