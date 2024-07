Die Pensionistinnen und Pensionisten nicht im Regen stehen lassen

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Lebenshaltungskosten in Österreich in den vergangenen Jahren dramatisch erhöht. Betroffen sind alle Bevölkerungsgruppen, aber besonders jene, die wenig Einkommen haben – so wie viele Pensionistinnen und Pensionisten bzw. jene, die im Jahr 2025 in Pension gehen – für die drohen aktuell herbe Einbußen, was die Höhe ihrer Pension betrifft.

Schon jene, die 2024 in Pension gegangen sind, hätten mit Einbußen rechnen müssen. Warum? Das österreichische Pensionskonto ist grundsätzlich wertgesichert. Aufgrund der verzögerten Aufwertung des Pensionskontos wurden jedoch die guten Lohn- und Gehaltsabschlüsse der Jahre 2023 und 2024 nicht berücksichtigt. Dies hätte dazu geführt, dass Pensionsverluste für die Betroffenen unausweichlich geworden wären.