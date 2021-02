Erleben wir mehr als 200 Jahre nach dem Beginn der modernen Demokratie in diesem Jahrhundert ihr Ende? Global wächst eine neue Form der Despotie heran: eine Regierungsform, die auf Willkür, Antiliberalismus und Furcht setzt, im globalen Verbund und mithilfe digitaler Vernetzung.

Heute glauben nur wenige Europäerinnen und Europäer und noch weniger US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner, dass die Zukunft eine bessere Version der Gegenwart ist.

Als die Referenzgestalt des alten weißen Traums vom „großartigen Amerika“ inszenierte sich Donald Trump. Der Trumpismus wird Donald Trump überleben. Seine Idee der „autokratischen Machtergreifung“ hat sich zuletzt am 6. Januar beim Marsch seiner Anhänger auf das Kapitol gezeigt und bleibt vor allem für viele konservative Christen und Christinnen attraktiv, die sich als am meisten verfolgte Gruppe in den USA wähnen.

Für die neuen Despoten und ihre wütenden und hassenden Anhängerinnen und Anhänger geht es um die Existenz ihrer Identität und Glaubenssätze. Damit arbeiten die meisten neuen Despoten: nostalgische Überhöhung, Realitätsverweigerung, Selbstbeweihräucherung. Man könnte diese Strategie auch als einen Vergangenheitsfuror bezeichnen. Dabei werden kollektive, letztlich tribale Affekte genutzt und geschürt.

Vieles spricht dafür, dass die Coronapandemie zu einem Katalysator der neuen Despoten wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht längst von einer Gefahr, die nachhaltiger und ernster ist als die aktuelle Pandemie: die „Infodemie“. Staatlich gezielt eingesetzte Falschnachrichten bedrohen nicht nur die Gesundheit, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Seuche des Despotismus ist das gefährlichste Virus unserer Zeit. Ein Impfstoff gegen die Infodemie der Despoten sowie gegen Plattformen wie Facebook und Co. ist schwerer zu entwickeln als gegen Covid-19.