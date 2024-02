Die „neue“ Mitte

Eine Regierung braucht eine mehrheitsfähige gemeinsame Erzählung für die Zukunft. Dazu müsste man sich wohl irgendwo in der Nähe der „Mitte“ treffen. Pragmatismus, kreative Lösung von Problemen und Konflikten – nicht zuletzt aber auch Mäßigung in Ton und Inhalt – wären dabei gefragt. Welchen Parteien und Politikern in Österreich wäre dies am ehesten zuzutrauen?

FPÖ und Grüne sind wohl im Grunde ideale Oppositionsparteien. Sie sprechen vielen aus der Seele – aber sie polarisieren auch stark. Sie haben seit Langem jeweils ein Kernthema: die Umwelt beziehungsweise die Migration. Damit können sie große Teile der Bevölkerung ansprechen. Zugleich haben sie sich damit aber auch erbitterte Feinde gemacht. Die ihren Erfolgen zugrunde liegenden Kernprobleme bleiben durch die zunehmende Spaltung oft ungelöst. Man ist zu sehr mit den ideologischen Gegnern beschäftigt. Und mit der Bekämpfung von Symptomen, statt zugrunde liegender Ursachen.

Überspitzt ließe sich seit Jahrzehnten sagen: „Die FPÖ behauptet, die Ausländer seien an allem schuld; der Rest des Landes sagt, die FPÖ sei an allem schuld.“

Auch die übrigen Parteien versuchen sich leider immer wieder in Polarisierung – mit unangenehmen Folgen für das Land. Weil ja dann immer nur die jeweils anderen für alle Probleme verantwortlich gemacht werden – wobei diesen moralische und intellektuelle Unterlegenheit zugeschrieben wird.