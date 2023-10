Die große Aufgeregtheit – wie uns die EU-Debatte schadet

Unzufriedenheit

Aktuelle Krisen befördern dabei die Kritik, so auch heute: Krieg, Teuerung und die hartnäckig hohe Inflation machen vielen zu schaffen und befördern Unzufriedenheit, Sorgen und Misstrauen gegenüber der Politik. Die Zahl der Austrittsbefürworter ist in den letzten vier Jahren deutlich angestiegen.

Wie darauf reagieren? In einer Zeit, in der die geopolitische Landschaft neu gezeichnet wird und problematische Abhängigkeiten in den Vordergrund rücken, sollte eigentlich der Ruf nach einer EU, die gemeinsam auftritt und handelt, stärker zu hören sein. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zahl jener, die befürworten, dass die einzelnen Nationalstaaten in der EU öfter für sich selbst entscheiden, ist in Österreich im Lauf des vergangenen Jahres größer geworden.