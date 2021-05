Danke, Loidolts!

Peter und Renate Loidolt beenden ihr Wirken in Reichenau. Das Echo in den Kultur- und Feuilletonseiten ist groß, ob der Tenor ihrer Arbeit seit 1988 gerecht wird, wage ich zu bezweifeln. 1943 geboren, bin ich seit 1947 durchgehend auf „Sommerfrische“ in Reichenau. Erste Eindrücke verbinde ich mit Fadesse auf den „Liegeterrassen“ der Hotels Bellevue (heute eine abgewrackte Ruine), Thalhof (mustergültig revitalisiert von der Familie Rath), Knappen- und Kronichhof, wo leicht schwindsüchtige Großstadt-Nachkriegskinder ihre geschwächten Hilusdrüsen in stundenlangen Liegekuren – beäugt von der Mama – ausheilen mussten. Eine andere bleibende Erinnerung des damals 5-Jährigen sind russische Soldaten, die zur Aufbesserung ihrer kärglichen Menage, auf den Brücken in Reichenau und Hirschwang mit scharfen MP-Schüssen in die Schwarza Forellen „fischten“.

Die Jahre vergingen, der Fremdenverkehr lief recht gut, hatte aber bald mit der stetig wachsenden Zahl bestens ausstaffierter Wiener Zweithausbesitzer zu kämpfen.

In der ersten Hälfte der Achtzigerjahre tuschelte man über einen „seltsamen“ Zeitgenossen aus der Prein, in dessen Garten, unweit des Sommerdomizils des verstorbenen Karl Farkas, ein kahler, gülden bemalter Baum zu bewundern, mehr noch zu bestaunen war.