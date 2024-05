Chancengleichheit am Markt für Recyclingprodukte

PET-Flaschen sind ein schönes Beispiel. Sortenrein gesammelt und mit modernster Technologie wieder aufbereitet, lassen sich aus alten PET-Gebinden neue erzeugen. Die Getränkewirtschaft hat dieses Prinzip früh erkannt. Mittlerweile weisen viele Hersteller auf den Anteil an recyceltem PET hin. Ressourcenschonung ist also ein Verkaufsargument.

Ein Jahr noch – dann sollen 50 Prozent aller Kunststoffverpackungen in der EU recycelt werden. Seitdem dieser Eckpfeiler des Green Deal beschlossen wurde, diskutieren Wirtschaft und Politik: Wie können wir die heimische Plastik-Sammelquote verdoppeln? Was machen wir dann mit den verschiedenen Kunststoffen? Wer recycelt sie, wer setzt sie wieder ein, damit die Vision „Kreislaufwirtschaft“ Realität werden kann? Das Ganze muss sich rechnen, sonst wird es nicht funktionieren.

Aber der Markt kennt andere Gesetze. Nach wie vor ist Neuware am internationalen Markt billiger als Recycling-PET – mit teils signifikanten Preisunterschieden. Das bringt wirtschaftliche Nachteile für jene, die im Sinne von Klimaschutz und Ressourcenschonung auf Kreislaufwirtschaft setzen und nicht erst auf entsprechende gesetzliche Vorschriften warten. Gerade in schwierigen Zeiten verfolgen viele Unternehmen jedoch einen Sparkurs – U. a. beim Einkauf der Rohstoffe. Die Recyclingwirtschaft wiederum braucht Absatzsicherheit und die Hersteller eine Standardisierung der eingesetzten Packstoffe und Rezyklate für höhere Qualität. Auch hier ist die PET-Flasche ein ausgezeichnetes Beispiel, weil sie fast zu 100 Prozent aus PET besteht. Andere Verpackungen setzen sich aus unterschiedlich komplexen Kunststoffmischungen und Additiven zusammen – was es schwierig macht, hochwertige Rezyklate zu generieren.