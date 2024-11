Causa Dornauer: Warum sich manche mehr leisten als andere

Der deutsche Psychiater und Psychoanalytiker Johannes Cremerius (1918–2002) schrieb in seinem Essay „Die psychoanalytische Behandlung der Reichen und Mächtigen“ (1979), diese befänden sich „außerhalb des Zwanges, Triebbedürfnisse ich- und umweltgerecht organisieren zu müssen“, denn in der Oberschicht sei das „Quantum an erwerbbaren Freiheitsgraden“ unverhältnismäßig größer als in anderen Schichten.

Kein Wunder also, dass viele Menschen „nach oben“ streben – und wenn es nur über Frauen, über Kinder oder über Haustiere ist. Dahinter steckt das unbewusste Streben, sich etwas „leisten“ zu können – und mehr als die jeweilige Vergleichsperson.