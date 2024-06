Bekenntnis zum „Leben und leben lassen“

Die Debatte zu jenem kulturhistorischen Rahmen, der Österreich weitgehend ausmacht, verabsäumt, der Frage nachzugehen, welche Definition es zu Beginn der Zweiten Republik gegeben hat. Den Begriff einer „Leitkultur“ sucht man vergebens, doch als passendes Substantiv bietet sich „Volkscharakter“ an. Was heutzutage für manche höchst problematisch erscheint, war 1945 nicht bloß von der ÖVP eine selbstverständliche Mentalitätsbeschreibung. Auch die linken Parteien SPÖ und KPÖ sahen in der Verwendung dieses Begriffes eine unumstößliche Leitlinie. Die Tatsache, dass es einen „österreichischen Volkscharakter“ gibt, zieht sich durch unzählige Texte in der Arbeiter-Zeitung und der Volksstimme.

Auf Seite der KPÖ ragte Ernst Fischer heraus. Fischer war 1945 aus dem sowjetischen Exil zurückgekehrt und der führende kommunistische Kultur- und Bildungspolitiker, Mitglied des ZK und einer der zentralen Ideologen seiner Partei. In seiner Schrift „Die Entstehung des Österreichischen Volkscharakters“ beschrieb der historisch versierte Ernst Fischer 1945 die Voraussetzungen und Entwicklungen, die Österreich als eigenständige Nation und als Gesellschaft grundsätzlich charakterisieren. Demnach war die reine formale Zugehörigkeit für Fischer zu wenig. Damalige „Reichs- und Volksdeutsche“ hielt er nur für bedingt integrierbar.