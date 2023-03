Aufarbeitung der Pandemie

Bundeskanzler Nehammer hat nicht ganz uneigenn√ľtzig angek√ľndigt, eine Kommission zu gr√ľnden, die das Pandemiemanagement aufarbeiten und beitragen soll, die Kluft in der Bev√∂lkerung zwischen Ma√ünahmengegner und -bef√ľrworter zu schlie√üen. Gleichzeitig sieht die Opposition die Chance, die Regierung in einem U-Ausschuss im Parlament frontal angreifen zu k√∂nnen. Wenn man sich die j√§mmerliche Performance des letzten U-Ausschusses vor Augen h√§lt, so ist sehr zu bezweifeln, dass ein derartiger U-Ausschuss etwas zur Aufkl√§rung beitragen k√∂nnte. Umgekehrt sollten der von Nehammer angedachten Kommission nur solche Pers√∂nlichkeiten angeh√∂ren, welche mit dem bisherigen Pandemiemanagement absolut nichts zu tun hatten. Es stellt sich die Frage, ob man eine solche Kommission √ľberhaupt ben√∂tigt, die Defizite des Pandemiemanagements sind einfach festzuhalten.

Der gr√∂√üte Fehler war zweifelsohne die Kommunikation der Regierung und Experten/innen mit der Bev√∂lkerung. Einzelne Politiker, ich verweise auf das virologische Quartett, haben versucht, mit ihren apodiktischen Aussagen Stimmenmaximierung zu betreiben. Dies gilt aber auch f√ľr den Wiener B√ľrgermeister, der pl√∂tzlich erkannte, dass man mit dem sogenannten Wiener Sonderweg bessere Umfragewerte bekommt. Ich habe nie gewusst, dass es auf unseren Universit√§ten so viele Virologen/innen aber auch andere Spezialisten gibt, die alle durcheinander die Bev√∂lkerung informiert und desinformiert haben. Besonders l√§cherlich war die Diskussion √ľber die Wirksamkeit von Masken. H√§tte man der Bev√∂lkerung vermittelt, dass wir es hier mit einer v√∂llig neuen Situation zu tun haben und alle unsere Ma√ünahmen auf unsicheren, sich Monat f√ľr Monat √§ndernden Wissen aufbauen und dauernd neu adaptiert werden m√ľssen, h√§tte man sicher in der Bev√∂lkerung gro√ües Verst√§ndnis gefunden.

Die mangelnde Datenqualit√§t war der noch gr√∂√üere Fehler. Man h√§tte zu Beginn der Pandemie auf Zeit gewisse Verordnungen zum Datenschutz aufheben m√ľssen, welche eine perfekte Vernetzung der einzelnen Daten verhindert haben. Mit gro√üem Get√∂se wurde uns Woche f√ľr Woche mitgeteilt, wie viele Patienten wegen Covid im Spital auf Normal- und Intensivstationen aufgenommen waren. Nie wurde jedoch gleichzeitig √∂ffentlich gemacht, wie viele der Spitalspatienten geimpft und wie viele ungeimpft waren. Auswertungen einzelner Intensivstationen haben ergeben, dass fast nur Ungeimpfte die Intensivstationen bev√∂lkert und enorme Kosten verursacht haben. Ein gutes Beispiel sind die meist j√ľngeren Patienten, die wegen schwerster Lungenversagen am Wiener AKH Lungentransplantiert wurden. Von 29 Patienten war nur einer geimpft, und der hat eine Immunkrankheit. All das h√§tte viel mehr Verst√§ndnis bewirkt als eine Impfpflicht.

Ernst Wolner ist Herzchirurg und ehemaliger Präsident des Obersten Sanitätsrats