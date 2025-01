Als Österreich schon einmal beinahe eine Dreierkoalition bekam

Dilemma

Im Februar 1953 saß der Schock in der ÖVP tief, das Sägen am Kanzlerstuhl Leopold Figls wurde immer lauter und ungenierter. (Nicht zuletzt durch Raab selbst, der ihn wenige Tage später als Kanzler ablösen sollte.) Der Mandatsstand lautete ÖVP 74, SPÖ 73, VdU 14 und die linkssozialistische, kommunistische Volksopposition 4. In dieser Situation glaubte Julius Raab, die Lösung für das Dilemma gefunden zu haben. Raab schwebte dazu eine „Vorkoalition“ oder „Arbeitsgemeinschaft“ mit dem VdU vor, die bei Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ die Position der Volkspartei entscheidend verbessern sollte. Selbst Raab war sich freilich im Klaren darüber, dass es keine Zweierkoalition mit der Partei der Ehemaligen geben konnte. Ihm schwebte eine Dreierkoalition von ÖVP, SPÖ und eben Einbindung des VdU vor. Nicht zuletzt hielt Raab diesen Schachzug für richtig, um die SPÖ zu schwächen sowie bei den Verhandlungen zum Staatsvertrag eine größere gesellschaftliche Repräsentanz abzubilden. Im politischen Tagebuch von Julius Raab ist nachzulesen, dass die bilateralen Verhandlungen nach der Wahl mit Vertretern des VdU weit fortgeschritten waren. Sogar über Ministerposten wurde gesprochen. Der VdU sollte das Handelsministerium bekommen und den Dritten Nationalratspräsidenten stellen.

Die SPÖ sah sich düpiert und in ihrer eigenen Falle gefangen, immerhin war die Partei – vor allem Innenminister Oskar Helmer – Geburtshelfer der „4. Partei“ 1949 gewesen. Mit dem Ziel, den bürgerlichen Block und somit die ÖVP nachhaltig zu schwächen.

Doch bekanntlich stand und steht vor allen Koalitionsverhandlungen stets eine Beauftragung durch den Bundespräsidenten. Im Februar 1953 war dies Theodor Körner (SPÖ) und der Kabinettvizedirektor in der Präsidentschaftskanzlei hieß Bruno Kreisky. Und zum ersten Mal in der Zweiten Republik machte ein Bundespräsident deutlich, dass er andere Vorstellungen hatte als die potenziellen „Verhandler“. Die Ablehnung gegenüber diesem Koalitionsmodell aus drei Parteien war in der Hofburg massiv. Nun bezeichnete die SPÖ den VdU als „faschistisch“, was bemerkenswert war, hatte die SPÖ doch ausdrücklich die Gründung des WdU/VdU zugelassen. Die sozialistische Arbeiterzeitung und selbst Helmer nannten Raab in diesem Zusammenhang „Hetzer und Hasser“.