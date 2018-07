Die Papierform ist für die Rundablage

Es ist extrem schwierig geworden, als stärkeres Team Spiele mit einer gewissen Souveränität zu gewinnen, ganz zu schweigen von deutlichen Siegen. Mit einer anderen Prophezeiung bin ich daneben gelegen: Deutschland.

Mich hat überrascht, dass sie doch nicht auf den Punkt bereit waren. So wie sie sich präsentiert haben, vermute ich, dass es intern einfach zu viele Unruheherde gegeben hat. Damit meine ich nicht nur die Geschichte mit Özil, Gündoğan und ihrem Besuch beim türkischen Präsidenten Erdoğan. Dieses Thema sollte man auch irgendwann ruhen lassen.Vielmehr waren es viele Kleinigkeiten, die dann das große Ganze ergaben und für Ablenkung sorgten. Die Deutschen haben nie ihren Rhythmus gefunden.

Und sie wirkten auf mich auch körperlich nicht ganz auf der Höhe, was sie mit Argentiniern und Spaniern gemein hatten. Diese großen Teams schienen physisch leer, ein Thema, das man bei den großen Turnieren immer wieder diskutiert. Das Phänomen ist bei einer Weltmeisterschaft nicht neu, weil die Spieler von großen Vereinen oft in allen Bewerben bis zu Saisonende unter Druck stehen und an ihre Grenzen gehen.