Ausgefuchst: Die Erwartungen in England sind sehr hoch

Vor zwei Jahren sind wir zur EM gefahren, um dort unsere Leistungen aus der erfolgreichen Qualifikation zu wiederholen und zu bestätigen. Wäre uns das gelungen, wären wir ins Achtelfinale gekommen. So aber sind wir nach dem dritten Spiel heimgefahren, nach einer Niederlage gegen Island. Das tat richtig weh. Aber wie weh muss es erst den Engländern getan haben, als sie im Achtelfinale gegen Island ausgeschieden sind?

Waren doch schon die Erwartungen der österreichischen Fans an uns fast unerfüllbar. Und dann erst die englischen Fans. Im Mutterland des Fußballs erwartet man, dass die Nationalmannschaft immer um den Titel mitspielen kann.

Aber die Realität schaut anders aus. Seit dem Titel bei der Heim-WM 1966 hat England bei keiner WM mehr das Semifinale erreicht. Vor vier Jahren gab es gar das erste Vorrunden-Aus nach 56 Jahren. Und in der jüngeren EM-Geschichte kam man nur beim Heim-Turnier 1996 ins Semifinale.

Eines traue ich mich zu sagen: Die Premier League ist die stärkste Liga der Welt. Das habe ich in den letzten drei Jahren in Leicester miterlebt. Spiel für Spiel bist du gegen die besten Spieler der Welt gefordert. Und die Fans danken dir deinen Einsatz mit großartigem Support. Was in Leicester nach dem Titel 2016 abgegangen ist, nach einer der größten Sensationen der englischen Fußballgeschichte, war einzigartig und wirklich großartig.