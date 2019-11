Fliehkräfte, die Europa nicht brauchen kann

Am Sonntag nimmt Ursula von der Leyen ihre Arbeit als Präsidentin der neuen EU-Kommission auf. – Das ist ein Satz, der als Textanfang in jedem Journalismus-Lehrgang rausflöge. EU, Kommission, Von der wer? – mediale Schnarchbegriffe erster Güte. Zu unrecht.

Die Europäische Union beeinflusst das Leben in Österreich seit dem Beitritt vor 25 Jahren entscheidend. Sie hat den Rahmen für Frieden und Wohlstand in Europa geschaffen (noch einmal schnarch). Jetzt steht sie an einer existenziellen Schwelle, in der die Fliehkräfte sie zu zerreißen drohen (da werden viele aufhorchen, die ohnehin keinen Cent auf die EU geben).

Die Zerrkräfte sind bekannt: Auf der einen Seite die Briten, die mit einer Lügenkampagne von Boris Johnson & Co. in den Austritt steuern. Sie schwächen sich, aber auch Europa. Großbritannien war nie ein leichter Partner, aber was das Gewicht Europas betrifft ein unverzichtbarer.

Auf der anderen Seite einige Osteuropäer, die auf gemeinsame Regeln und Normen pfeifen und die Gemeinschaft auf dem Altar von Nationalismus und demokratiezersetzendem Populismus ( Ungarn, Polen) opfern.