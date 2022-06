Ein verheerender Vertrauensbruch

Das liegt an der besonderen Bedeutung, die der Institution für unsere Gesellschaft zukommt. Der erste Tag im Kindergarten bedeutet eine Zäsur in jeder Eltern-Kind-Beziehung. Erstmals treten Kleinkinder in einer wichtigen Entwicklungsphase alleine mit der Außenwelt in Interaktion. Das ist verbunden mit Unsicherheiten, Ängsten und großen Erwartungen. Umso mehr muss der Kindergarten ein sicher Ort sein, in den Eltern ihr Vertrauen setzen können. Dieses ist bei vielen derzeit wie weggewischt.

Auch die Politik feilt an Image und Funktion des Kindergartens: Weg von der Aufbewahrungsstätte, die (zumeist) den Müttern die Rückkehr ins Arbeitsleben ermöglicht – hin zur „ersten Bildungseinrichtung“, die den Grundstein für alle weiteren legt. Dafür bräuchte es das beste Personal, das sich angesichts widriger Arbeitsbedingungen bei zugleich schlechter Entlohnung aber nicht finden lässt. Vor allem Pädagogen, also die so wichtigen männlichen Bezugspersonen, gibt es kaum. Auch, weil sie unter Generalverdacht stehen. Die aktuellen Fälle tragen nicht zur Besserung bei.

Dass Pädagoginnen (und Pädagogen) in der großen Mehrzahl der Kindergärten ausgezeichnete Arbeit leisten, ist zum Glück ein Faktum. Umso verheerender ist der Vertrauensbruch, der dem Wiener Magistrat anzulasten ist. Er kann von keiner Kindergartenmilliarde, für die sich die Politik gerne feiern lässt, aufgewogen werden. Dass die Stadt nun reagiert und die Behördenchefin abberufen hat, ist ein richtiger Schritt. Er darf nicht der einzige bleiben. Was es nun braucht, ist ein unbedingtes Bekenntnis zur Transparenz, eine neue Fehlerkultur – und viel Vertrauensarbeit.