Ein Plädoyer für die alljährliche Zeitumstellung

Von Gegnern der Zeitumstellung wird häufig argumentiert, dass der alljährliche Mini-Jet-Lag zu gesundheitlichen Problemen führe. Unbestritten ist, dass uns Europäern seit Jahrzehnten unser Leben von der Uhrzeit und nicht mehr vom natürlichen Rhythmus der auf- oder untergehenden Sonne diktiert wird. Die Einführung der Zeitumstellung im Jahr 1973 mag die (unerfüllte) Hoffnung der Energieersparnis gehabt haben. Was sie allerdings unbeabsichtigt ebenso bewirkte, war, unseren von der Uhrzeit diktierten Tagesbeginn einigermaßen in Gleichklang mit unserer natürlichen Uhr – also dem Aufgehen der Sonne – zu schalten. Unser Tag begann, so gut das mit einer einfachen Zeitumstellung möglich war, halbwegs gemeinsam mit der aufgehenden Sonne.

Angenommen, unser Wecker läutet irgendwann zwischen 6.30 und 7.30 Uhr, so fand in diesem Zeitfenster bisher an 119 Tagen im Jahr auch der Sonnenaufgang statt. Das Szenario „Sommerzeit für immer“ wird uns diesem Biorhythmus ein Stück weiter entfremden: wir werden nur noch an 72 Tagen einen Sonnenaufgang in diesem für uns angenehmen Zeitfenster erleben. Ob diese unnatürliche Lebensweise mit winterlichen 8-Uhr-Terminen, die in stockdunkler Nacht (eine Stunde vor Sonnenaufgang) stattfinden werden, der Vermeidung von Erschöpfungszuständen zuträglich ist, darf bezweifelt werden.